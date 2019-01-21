Samsung Galaxy S10+ выйдет в версии с 12 Гбайт ОЗУ и керамическим корпусом повышенной прочности

Samsung Galaxy S10+ выйдет в версии с 12 Гбайт ОЗУ и керамическим корпусом повышенной прочности

Слухи о том, что Samsung выпустит смартфон Galaxy S10 с керамической задней панелью, появились ещё два месяца назад. Новые подробности, поступившие из Китая, подтверждают эту информацию и уточняют, что в таком исполнении будет предложена только самая продвинутая модификация Galaxy S10+, оснащённая 12 Гбайт оперативной памяти и 1-Тбайт встроенным флеш-накопителем. Предположительно, её модельный индекс — SM-G975FC, причём корпус из керамики будет представлен как в белом, так и в чёрном цветах. А вот 5G-версия флагмана — Galaxy S10 X — такого исполнения, судя по всему, не получит.

По данным китайского информатора @UniverseIce, керамический корпус для Galaxy S10+ изготавливается по особой технологии, повышающей прочность этого материала. За счёт этого смартфон будет более устойчив к царапинам и падениям, а на поверхность будет нанесено покрытие с металлическим блеском. При этом, как отмечает интернет-ресурс SamMobile, керамика сама по себе является очень твёрдым материалом, способным противостоять внешним механическим воздействиям. Согласно минералогической шкале твёрдости (так называемой шкале Мооса), она лишь немного уступает алмазу и сапфиру.

Samsung Galaxy S10+ выйдет в версии с 12 Гбайт ОЗУ и керамическим корпусом повышенной прочности

Отметим, что Samsung Galaxy S10+ окажется далеко не первым смартфоном с керамическим корпусом. Подобные решения уже встречались у таких производителей, как Essential и Xiaomi. А вот 12 Гбайт ОЗУ в мобильном телефоне пока является редкостью. Первый аппарат с таким объёмом оперативной памяти был представлен во второй половине декабря 2018 года. Им стал Lenovo Z5 Pro GT, который ещё даже не поступил в продажу. Напомним, что официальная премьера флагманского семейства Samsung Galaxy S10 намечена на 20 февраля 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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