Видео: LG G8 ThinQ предстал на рендерах во всей красе

Помимо утечек и слухов относительно новых ожидаемых смартфонов, теперь рано или поздно появляются визуализации и видео, призванные дать более полное представление о внешнем облике будущего решения. Последним результатом работы OnLeaks и 91Mobiles на основе слухов, утечек, чертежей и инсайдерской информации стал облик следующего флагмана LG G8 ThinQ.

Анонс LG G8 ThinQ ожидается в следующем месяце на мобильной выставке MWC 2019. Вместо того, чтобы пытаться противостоять Samsung Galaxy S, аппарат может позиционироваться как прямой конкурент Xiaomi. Телефон будет выпущен в марте 2019 года. Поначалу он может и не получить поддержки 5G, но уже известно, что компания собирается в этом году выпустить смартфон с 5G.

LG сейчас занята подготовкой к выпуску V40 ThinQ в Индии, но всё же работа над LG G8 ThinQ остаётся приоритетом. Судя по изображениям, телефон будет напоминать G7+ ThinQ и получит стеклянную отделку задней стороны. Сканер отпечатков пальцев находится возле тыльной камеры: это означает, что подэкранный датчик не будет реализован.

Двойная тыльная камера теперь горизонтальная, без лазерного автофокуса. Также ожидается двойная лицевая камера. Возможные характеристики телефона включают большой 6,1-дюймовый экран с соотношением сторон 19,5:9, размеры 152 ? 72 ? 8,4 мм, порт USB-C, 3,5-мм гнездо для наушников и решётка динамика; справа — кнопка включения и лоток для SIM-карт; слева — кнопки регулировки громкости и вызова Google Assistant.

Стоит напомнить, что это лишь рендер на основе слухов. Тем более что глава отдела корпоративных коммуникаций LG Electronics Кен Хонг (Ken Hong) дал по их поводу комментарий: «Это всего лишь спекулятивная визуализация. Не поддавайтесь искушению впасть в негатив на основе рендера».

Correct, not real. — Ken Hong (@visitken) 18 января 2019 г.



