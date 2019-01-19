Видео: LG G8 ThinQ предстал на рендерах во всей красе

Видео: LG G8 ThinQ предстал на рендерах во всей красе

Помимо утечек и слухов относительно новых ожидаемых смартфонов, теперь рано или поздно появляются визуализации и видео, призванные дать более полное представление о внешнем облике будущего решения. Последним результатом работы OnLeaks и 91Mobiles на основе слухов, утечек, чертежей и инсайдерской информации стал облик следующего флагмана LG G8 ThinQ.

Анонс LG G8 ThinQ ожидается в следующем месяце на мобильной выставке MWC 2019. Вместо того, чтобы пытаться противостоять Samsung Galaxy S, аппарат может позиционироваться как прямой конкурент Xiaomi. Телефон будет выпущен в марте 2019 года. Поначалу он может и не получить поддержки 5G, но уже известно, что компания собирается в этом году выпустить смартфон с 5G.

Видео: LG G8 ThinQ предстал на рендерах во всей красе

LG сейчас занята подготовкой к выпуску V40 ThinQ в Индии, но всё же работа над LG G8 ThinQ остаётся приоритетом. Судя по изображениям, телефон будет напоминать G7+ ThinQ и получит стеклянную отделку задней стороны. Сканер отпечатков пальцев находится возле тыльной камеры: это означает, что подэкранный датчик не будет реализован.

Видео: LG G8 ThinQ предстал на рендерах во всей красе

Двойная тыльная камера теперь горизонтальная, без лазерного автофокуса. Также ожидается двойная лицевая камера. Возможные характеристики телефона включают большой 6,1-дюймовый экран с соотношением сторон 19,5:9, размеры 152 ? 72 ? 8,4 мм, порт USB-C, 3,5-мм гнездо для наушников и решётка динамика; справа — кнопка включения и лоток для SIM-карт; слева — кнопки регулировки громкости и вызова Google Assistant.

Видео: LG G8 ThinQ предстал на рендерах во всей красе

Стоит напомнить, что это лишь рендер на основе слухов. Тем более что глава отдела корпоративных коммуникаций LG Electronics Кен Хонг (Ken Hong) дал по их поводу комментарий: «Это всего лишь спекулятивная визуализация. Не поддавайтесь искушению впасть в негатив на основе рендера».

Correct, not real.

— Ken Hong (@visitken) 18 января 2019 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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