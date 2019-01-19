Xiaomi Mi 9 протестировали в AnTuTu

В сети появились результаты тестирования производительности готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 9. Согласно данным бенчмарка AnTuTu, грядущая новинка заработала рекордное количество баллов – 362 570.

Xiaomi Mi 9

Пока неизвестно какой именно гаджет станет лидером по производительности. По результатам тестирования в Antutu, Lenovo Z5 Pro набрал около 370 000 баллов, в Sony Xperia XZ4 заработал 395 000 баллов. Стоит отметить, что результаты коммерческих образцов Xiaomi Mi 9 могут быть гораздо выше тестовых образцов.

Напомним, Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей, тройную основную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/10 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3500 мАч и быструю зарядку мощностью 32 Вт. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Официальный дебют Xiaomi Mi 9 состоится в мае или июне нынешнего года. Стоимость новинки составит от $500.


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