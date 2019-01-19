Windows 10 Mobile «умрёт» 10 декабря 2019 года

Компания Microsoft в декабре текущего года планирует прекратить поддержку устройств, под управлением Windows 10 Mobile. Редмондцы ещё в 2017 году объявили, что больше не будут выпускать обновления для Windows 10 Mobile, однако поддержка программного обеспечения продолжалась. Последняя версия для ОС под номером 1709 вышла в октябре 2017 года.

После 10 декабря 2019 года смартфоны с Windows 10 Mobile продолжат работать, но обновления для системы безопасности и программного обеспечения выпускаться больше не будут. Поэтому многие сервисы станут проблемными.

После того как производитель полностью прекратит поддержку Windows 10 Mobile, резервное копирование параметров устройства и некоторых приложений будет продолжаться в течение трех месяцев, вплоть до 10 марта 2020 года.