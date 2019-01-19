Windows 10 Mobile «умрёт» 10 декабря 2019 года

Компания Microsoft в декабре текущего года планирует прекратить поддержку устройств, под управлением Windows 10 Mobile. Редмондцы ещё в 2017 году объявили, что больше не будут выпускать обновления для Windows 10 Mobile, однако поддержка программного обеспечения продолжалась. Последняя версия для ОС под номером 1709 вышла в октябре 2017 года.
После 10 декабря 2019 года смартфоны с Windows 10 Mobile продолжат работать, но обновления для системы безопасности и программного обеспечения выпускаться больше не будут. Поэтому многие сервисы станут проблемными.
После того как производитель полностью прекратит поддержку Windows 10 Mobile, резервное копирование параметров устройства и некоторых приложений будет продолжаться в течение трех месяцев, вплоть до 10 марта 2020 года.
На данный момент Microsoft рекомендует пользователям Windows 10 Mobile переходить на устройства, поддерживаемые iOS или Android. Для таких устройств производитель уже создал все приложения с сервисами Microsoft.