LG G8: дизайн флагмана полностью раскрыли

Известный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@OnLeaks) опубликовал в сети несколько рендеров, демонстрирующих дизайн готовящегося к выпуску смартфона LG G8.

LG G8

Дизайн грядущей новинки выполнен в стиле предыдущих смартфонов южнокорейского производителя. Дисплей гаджета обрамлен довольно широкими рамками, а в верхней части имеется «вырез», где находится камера для селфи.

LG G8
LG G8
LG G8
LG G8

Задняя панель – стеклянная. Сзади располагается двойная основная камера с горизонтальным расположением модулей. Под камерой имеется дактилоскопический сканер и огромный логотип LG. Также стоит отметить, что 3,5 мм аудио-разъем сохранится.

Подробная информация о LG G8 станет известна в день презентации, на выставке MWC 2019, которая состоится в Барселоне с 25 по 28 февраля.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Безрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фотоБезрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фото
Vivo Z3i Standard Edition: смартфон с большим дисплеем Halo FullViewVivo Z3i Standard Edition: смартфон с большим дисплеем Halo FullView
Microsoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеямиMicrosoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями
Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пылиСмартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли
Тройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективыТройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективы
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс флагмана Nokia 9 PureView опять перенесенАнонс флагмана Nokia 9 PureView опять перенесен
Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi Mi 9Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi Mi 9
Meizu Note 9: раскрыты характеристики и дизайн производительного смартфонаMeizu Note 9: раскрыты характеристики и дизайн производительного смартфона
Sony Xperia XA3 Ultra: характеристики, дизайн и стоимость грядущего флагманаSony Xperia XA3 Ultra: характеристики, дизайн и стоимость грядущего флагмана
Huawei P30 Pro сохранит изящный дизайн, несмотря на 4 объективаHuawei P30 Pro сохранит изящный дизайн, несмотря на 4 объектива
Известны характеристики и дизайн смартфона Xiaomi Pocophone F2Известны характеристики и дизайн смартфона Xiaomi Pocophone F2
Утечка производителя чехлов раскрыла дизайн смартфона Google Pixel 3 LiteУтечка производителя чехлов раскрыла дизайн смартфона Google Pixel 3 Lite
Xiaomi Mi Note 4 получит новый дизайн, модуль NFC и стоимость $360Xiaomi Mi Note 4 получит новый дизайн, модуль NFC и стоимость $360
Samsung готовит полностью безрамочный смартфон с боковыми дисплеямиSamsung готовит полностью безрамочный смартфон с боковыми дисплеями
В LG предложен дизайн смартфона с гибким «безграничным» дисплеемВ LG предложен дизайн смартфона с гибким «безграничным» дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости