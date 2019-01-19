LG G8: дизайн флагмана полностью раскрыли

Известный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@OnLeaks) опубликовал в сети несколько рендеров, демонстрирующих дизайн готовящегося к выпуску смартфона LG G8.

Дизайн грядущей новинки выполнен в стиле предыдущих смартфонов южнокорейского производителя. Дисплей гаджета обрамлен довольно широкими рамками, а в верхней части имеется «вырез», где находится камера для селфи.

Задняя панель – стеклянная. Сзади располагается двойная основная камера с горизонтальным расположением модулей. Под камерой имеется дактилоскопический сканер и огромный логотип LG. Также стоит отметить, что 3,5 мм аудио-разъем сохранится.

Подробная информация о LG G8 станет известна в день презентации, на выставке MWC 2019, которая состоится в Барселоне с 25 по 28 февраля.