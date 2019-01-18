Обновлённый Motorola Razr со складным дисплеем может стоить больше, чем iPhone XS Max
Легендарный смартфон Motorola Razr может вернуться на рынок. По данным ресурса The Wall Street Journal, получившего информацию у осведомлённых источников, когда-то популярный раскладной телефон может возродиться в виде смартфона со складным экраном и стартовой ценой около $1500, что дороже флагманской модели iPhone XS Max.
Motorola Razr V3m
По словам источников Wall Street Journal, владелец бренда Motorola компания Lenovo планирует выпустить обновлённую версию Razr в феврале этого года. Смартфон в настоящее время проходит тестирование, и сроки его запуска могут быть изменены.
Предполагается, что эксклюзивным правом продажи Motorola Razr в США будет обладать телекоммуникационный оператор Verizon, заключивший с Lenovo контракт по этому поводу. По предварительным данным, Lenovo намерена выпустить до 200 тысяч единиц обновлённого Motorola Razr.
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