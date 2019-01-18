Обновлённый Motorola Razr со складным дисплеем может стоить больше, чем iPhone XS Max

Легендарный смартфон Motorola Razr может вернуться на рынок. По данным ресурса The Wall Street Journal, получившего информацию у осведомлённых источников, когда-то популярный раскладной телефон может возродиться в виде смартфона со складным экраном и стартовой ценой около $1500, что дороже флагманской модели iPhone XS Max.

Обновлённый Motorola Razr со складным дисплеем может стоить больше, чем iPhone XS Max

Motorola Razr V3m

По словам источников Wall Street Journal, владелец бренда Motorola компания Lenovo планирует выпустить обновлённую версию Razr в феврале этого года. Смартфон в настоящее время проходит тестирование, и сроки его запуска могут быть изменены.

Предполагается, что эксклюзивным правом продажи Motorola Razr в США будет обладать телекоммуникационный оператор Verizon, заключивший с Lenovo контракт по этому поводу. По предварительным данным, Lenovo намерена выпустить до 200 тысяч единиц обновлённого Motorola Razr.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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