Анонс флагмана Nokia 9 PureView опять перенесен

Холдинг HMD Global сообщил о переносе даты анонса смартфона Nokia 9 PureView на более поздний срок. Это тот самый аппарат с револьверной камерой – новый флагман, который будет соперничать с Xiaomi Mi 8 и Samsung S10.

Первоначально Nokia 9 PureView планировалось показать в ноябре 2018 года, затем анонс был перенесен на январь, а теперь выяснилось, что увидим мы этот смартфон лишь в конце февраля. Впрочем, это было вполне ожидаемо – Nokia уже третий год подряд представляет свои новинки на выставке MWC, и шоу MWV 2019 исключением не станет.

Именно там мир и познакомится с Nokia 9 PureView, которому приписывают сразу пять камер на тыльной панели, экран с круглым отверстием под камеру и процессор Qualcomm 855, самый мощный на рынке. Также в него встроят минимум 6 Гб RAM и накопитель на 128 гигабайтов, а экран получит поддержку HDR 10. Работать Nokia 9 PureView будет на Android 9 Pie без дополнительных оболочек, а основную камеру дополнят продвинутой оптикой от Zeiss – как в старые добрые времена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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