Livermorium выпустит горизонтальный слайдер в стиле Nokia E7

По информации ресурса Gizchina, компания Livermorium выпустит в первом квартале 2019 года смартфон в форм-факторе горизонтального слайдера – в стиле легендарного Nokia E7.

Livermorium

Название гаджета ещё неизвестно, но он уже появился на первом изображении. На фото видно, что смартфон будет иметь довольно небольшие рамки вокруг дисплея и идентичный Nokia E7 форм-фактор.

Примечательно, что около года назад Livermorium разрабатывала модуль для смартфонов Moto Z под названием Slider Keyboard Moto Mod, который, как несложно догадаться из названия, превращал смартфон Motorola в полноценный боковой слайдер. Данный аксессуар так и не поступил в продажу, однако наверняка его разработки послужили основой для смартфона Livermorium.

Slider Keyboard Moto Mod
Slider Keyboard Moto Mod


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