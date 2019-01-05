Moto Z4 Play получит каплевидный вырез и контакты для Moto Mod

Moto Z4 Play получит каплевидный вырез и контакты для Moto Mod

Motorola прошла долгий путь от одного из самых заметных брендов в области мобильных устройств до сильно отстающей на мобильном рынке компании. Сейчас марка наиболее известна благодаря своим продуктам среднего и начального уровня, а модульная высококлассная серия Z стала малопопулярной. Это не значит, что Moto забыла о ней. По крайней мере, согласно утечкам и рендерам, Moto Z4 Play всё ещё будет поддерживать Moto Mod.

Модульная концепция и реализация Motorola определённо более практична, чем у LG, но всё же не особенно привлекательна. Возможно, это обусловлено отсутствием интересных модов, в том числе от сторонних производителей аксессуаров. Тем не менее, Motorola остаётся верна этой системе, обещая и далее её поддерживать.

Moto Z4 Play получит каплевидный вырез и контакты для Moto Mod

На рендерах Moto Z4 Play виден ряд контактов в нижней части тыльной стороны аппарата. Будучи частью серии, смартфон должен быть совместим со всеми существующими аксессуарами серии Moto Mod. К сожалению, это также означает, что аппарат должен сохранить тот же дизайн и размер (158 ? 75 ? 7,25 мм), что и все телефоны Moto Z до него. Впрочем, кое-какие изменения компания внесёт: в частности, рамки вокруг 6,2-дюймового экрана станут меньше, а в верхней части появится аккуратный каплевидный вырез.

Moto Z4 Play получит каплевидный вырез и контакты для Moto Mod

Moto Z4 Play получит каплевидный вырез и контакты для Moto Mod

Разочаровывает разве что такая неутешительная особенность, как одиночная тыльная камера. Хотя модели Play относятся к среднему уровню в серии Z, в настоящее время даже относительно простые аппараты комплектуются двойными камерами и предлагают такие функции, как оптический зум. Впрочем, этот недостаток, возможно, будет исправлен путём выпуска особых аксессуаров Moto Mod.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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