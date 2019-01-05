Moto Z4 Play получит каплевидный вырез и контакты для Moto Mod
Motorola прошла долгий путь от одного из самых заметных брендов в области мобильных устройств до сильно отстающей на мобильном рынке компании. Сейчас марка наиболее известна благодаря своим продуктам среднего и начального уровня, а модульная высококлассная серия Z стала малопопулярной. Это не значит, что Moto забыла о ней. По крайней мере, согласно утечкам и рендерам, Moto Z4 Play всё ещё будет поддерживать Moto Mod.
Модульная концепция и реализация Motorola определённо более практична, чем у LG, но всё же не особенно привлекательна. Возможно, это обусловлено отсутствием интересных модов, в том числе от сторонних производителей аксессуаров. Тем не менее, Motorola остаётся верна этой системе, обещая и далее её поддерживать.
На рендерах Moto Z4 Play виден ряд контактов в нижней части тыльной стороны аппарата. Будучи частью серии, смартфон должен быть совместим со всеми существующими аксессуарами серии Moto Mod. К сожалению, это также означает, что аппарат должен сохранить тот же дизайн и размер (158 ? 75 ? 7,25 мм), что и все телефоны Moto Z до него. Впрочем, кое-какие изменения компания внесёт: в частности, рамки вокруг 6,2-дюймового экрана станут меньше, а в верхней части появится аккуратный каплевидный вырез.
Разочаровывает разве что такая неутешительная особенность, как одиночная тыльная камера. Хотя модели Play относятся к среднему уровню в серии Z, в настоящее время даже относительно простые аппараты комплектуются двойными камерами и предлагают такие функции, как оптический зум. Впрочем, этот недостаток, возможно, будет исправлен путём выпуска особых аксессуаров Moto Mod.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
05.01.2019 07:14