Apple официально признала падение спроса на iPhone

Apple пересмотрела свои прогнозы на квартальные показатели 2019 года. Согласно письму генерального директора Apple Тима Кука инвесторам, выручка за первый квартал 2019 года, закончившийся 29 декабря, составит $84 млрд. Хотя по прогнозам Купертино эта сумма должна была достигнуть $89-$93 млрд.

iPhone Xs camera

Как полагает Apple валовая прибыль за квартал составит примерно в 38%, а операционные расходы – около $8,7 млрд. Новый прогноз производителя означает, что компания впервые признает плохой спрос на iPhone. Плохие продажи своих смартфонов, как полагают в Купертино, связаны со слабой мировой экономикой. Особенно это касается Китая, на долю которого приходится 20% мировых продаж «яблочных» гаджетов.

Снижение выручки Apple наблюдается лишь в продажах смартфонов iPhone. В других же областях доход за год вырос на 19%.

Эксперты полагают, что Apple сосредоточится на получении большей прибыли от своих услуг, включая iTunes, App Store, iCloud и Apple Pay.




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