WhatsApp прекращает поддержку нескольких операционных систем

С 1 января 2019 года мессенджер WhatsApp отключил возможность создавать новые аккаунты пользователям Nokia S40. Владельцы этих мобильных телефонов смогут продолжить пользоваться приложением, если успели зарегистрироваться в нем до 31 декабря 2018-го, говорится в блоге компании.

После 1 февраля 2020 года аналогичные изменения затронут пользователей с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Кроме того, у клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

Напомним, с 1 января 2018 года мессенджер WhatsApp стал недоступен на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10. Тогда же вышло предупреждение о том, что поддержка платформы Nokia S40 будет прекращена 31 декабря 2018 года.

В начале декабря 2018 года WhatsApp занял первую строчку рейтинга наиболее популярных бесплатных приложений для iPhone. На втором месте — Instagram, за ним следуют приложения ВКонтакте и YouTube.