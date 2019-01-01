Планшеты Microsoft Surface могут получить магнитный коннектор USB Type-C

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) опубликовала патентную документацию Microsoft на новую конструкцию USB-порта для планшетов Surface.

Решение получило название «Фиксирующий механизм с магнитной активацией» (Magnetically activated latch mechanism). Речь идёт о специальном магнитном коннекторе на базе интерфейса USB Type-C.

По задумке редмондского гиганта, пользователю будет достаточно поднести кабель с разъёмом к порту планшетного компьютера, и коннектор автоматически зафиксируется в нужном положении.

Помимо удобства подключения, такое решение обеспечит и дополнительную безопасность. Если пользователь случайно дёрнет за подключённый кабель, он сразу же отсоединится от планшета — это защитит гаджет, скажем, от падения со стола.

В настоящее время Microsoft патентует предложенную систему. О сроках её внедрения в коммерческие устройства Surface ничего не сообщается.

Отметим, что Apple представила магнитный разъём питания MagSafe для ноутбуков ещё в 2006 году.



