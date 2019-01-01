Смартфон OnePlus 7 может получить раздвижной корпус и пять камер

Сетевые источники обнародовали предполагаемые характеристики смартфона OnePlus 7, анонс которого ожидается в новом году.

Аппарат, по слухам, может быть выполнен в форм-факторе слайдер. Выдвижной блок в верхней части будет содержать двойную фронтальную камеру с датчиками на 12 млн и 8 млн пикселей. Такое исполнение позволит реализовать полностью безрамочный дизайн.

Смартфону приписывают наличие тройной основной камеры. Она якобы объединит 48-мегапиксельный основной сенсор и два вспомогательных сенсора на 12 млн пикселей каждый.

По всей видимости, основой новинки станет передовой процессор Snapdragon 855. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485, тактовая частота которых варьируется от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц. Обработкой графики занят высокопроизводительный ускоритель Adreno 640.

Сообщается, что смартфон будет предлагаться как минимум в двух версиях. Младшая получит 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 Гбайт. Старшая будет нести на борту 10 Гбайт ОЗУ и флеш-модуль ёмкостью 512 Гбайт.

Говорится о поддержке технологии NFC и системы беспроводной подзарядки аккумулятора. Кроме того, необходимо выделить дактилоскопический сканер в области дисплея. По всей видимости, OnePlus 7 выйдет также в модификации с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G). Ожидаемая цена — от 465 долларов США .



