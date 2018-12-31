В Google Messages заработала система защиты от спама

Google обновил своё приложение для обмена SMS/MMS и общения в чате по протоколу RCS «Сообщения» (Messages), добавив систему защиты от спама. Доступ к новой функции пока получили лишь отдельные пользователи.

Эта система находилась в разработке около полутора лет, теперь она запущена для ряда пользователей Android, но пока не на всех устройствах.

Когда функция станет доступна на конкретном устройстве, пользователь получит оповещение об этом при запуске Messages:

Новая функция «Spam protection» добавлена в расширенные настройки, где пользователи могут в любой момент её активировать или отключить.

Google также добавил информацию о распознавании спама в Справку Messages:

«Чтобы защитить вашу переписку, приложение “Cообщения” распознаёт предполагаемый спам и позволяет вам заблокировать спамера и сообщить о нём. Когда вы видите предупреждение о возможном спаме, то можете подтвердить или опровергнуть его, нажав соответствующую кнопку. В Google будет отправлен отчёт с копией сообщений спамера (не более 10). Такие отчёты помогают “Сообщениям” точнее определять спам в дальнейшем».

Согласно Google, для выявления спамеров собираются «некоторые данные» о сообщениях пользователей, но их содержание при этом не затрагивается.

Если пользователей тревожит их конфиденциальность, то они могут отключить эту функцию в настройках.

Насколько эффективным будет решение Google для борьбы со спамом, покажет время.


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