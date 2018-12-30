Sony Xperia XA3 Ultra: характеристики, дизайн и стоимость грядущего флагмана

Недавно в сети была опубликована новая информация о грядущем флагманском смартфоне Xperia XA3 Ultra (или Xperia XA3 Plus) касательно характеристик, цветовых вариаций и стоимости устройства.

Sony Xperia XA3 Ultra

Дисплей и габариты

Xperia XA3 Ultra будет выполнен в полноэкранном широкоформатном дизайне по аналогии с современным флагманом Sony Xperia XZ3. Смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080?2160 пикселей и соотношением сторон 18:9 при габаритах корпуса 167,4?73,3?8,3 мм (против 6 дюймов и 163?80?9,5 мм соответственно у Xperia XA2 Ultra).

Аппаратная и программная составляющие

Xperia XA3 Ultra будет построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 660, объем ОЗУ составит 6 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ. Фотовозможности представлены двойной основной камерой с горизонтальным расположением и одинарной фронтальной. Сканер отпечатков пальцев разместят на боковой панели. Работать смартфон будет под управлением ОС Android 9.0 Pie.

 

Цветовые вариации и стоимость

Xperia XA3 Ultra будет представлен в черной, серебристой и золотой версиях. Рекомендованная европейская стоимость составит €520, что несколько больше предшествующего флагмана Sony Xperia XA2 Ultra, стоимость которого на старте составляла €450.

Сроки выхода

Ожидается, что Xperia XA3 Ultra вместе с Xperia L3 будут представлены на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января в Лас-Вегасе.




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