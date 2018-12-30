Android-планшет LG V426 «засветился» на сайтах регуляторов

Android-планшет LG V426 «засветился» на сайтах регуляторов

В текущем году LG не выпустила ни одного нового планшета на базе Android. Но, как сообщают сетевые источники, компания не прекратила разработку таких гаджетов.

В частности, на сайтах организаций Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance появилась информация о планшете LG V426, который, по всей видимости, будет относиться к недорогим устройствам.

Известно, что новинка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.2 Low Energy. Кроме того, говорится о наличии двухдиапазонного (2,4 ГГц / 5 ГГц) адаптера Wi-Fi с поддержкой стандартов IEEE 802.11a/b/g/n.

К сожалению, прочие технические характеристики компьютера пока не раскрываются. Но отмечается, что устройство уже «засветилось» на сайте Google для разработчиков.

Android-планшет LG V426 «засветился» на сайтах регуляторов

Презентация новинки может состояться в январе на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (Невада, США) или в феврале на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне (Испания).

В уходящем году, по предварительным подсчётам, объём рынка планшетов составит около 145,5 млн штук (устройства «два в одном» не учитываются). В следующем году поставки в мировом масштабе, по оценкам аналитиков TrendForce, составят примерно 139,6 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, падение по сравнению с 2018 годом составит около 4 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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