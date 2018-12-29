Убийца флагманов Xiaomi Pocophone F2 открыл личико
Опубликован рендер пока не анонсированного смартфона Xiaomi Pocophone F2. Как можно видеть, он мало чем отличается от бьющего все рекорды продаж Xiaomi Pocophone F1 в плане внешности.
Смартфон Xiaomi Pocophone F2, как и первое поколение модели, получил пластиковый корпус и широкие рамки экрана сверху и снизу, но теперь вместо моноброви у него аккуратный каплевидный вырез. Сзади есть только двойная камера с двойной же вспышкой, да сканер отпечатков пальцев. В целом мобильник выглядит дешево, потому что он такой и есть – его цена на старте продаж составит всего 290 долларов США за версию с 6 Гб ОЗУ и накопителем на 64 Гб. Но при этом это все-таки полноценный флагман, с двойной камерой по 12 мегапикселей на обоих модулях и топовым процессором от Qualcomm.
Но, если раньше ему приписывали наличие Snapdragon 855, что было бы вполне логично, то теперь слухи указывают на 845-й чип, уже не совсем флагманский. В итоге, если будет именно он, то отличий между Xiaomi Pocophone F2 и F1 будет минимум, и мало кто станет обновляться до него. Анонс мобильника ожидается в конце февраля 2019 года, то есть уже сравнительно скоро.
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