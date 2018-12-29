Смартфон Vivo NEX 5G оснащён процессором Snapdragon 855

Китайская компания Vivo продемонстрировала очередной прототип смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения: речь идёт об аппарате NEX 5G.

В прошлом месяце Vivo уже показывала образцы 5G-смартфонов. Теперь появились некоторые дополнительные подробности.

В частности, сообщается, что устройство Vivo NEX 5G оборудовано передовым процессором Snapdragon 855. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485: одно из них работает на частоте до 2,84 ГГц, ещё три — на частоте до 2,42 ГГц, четыре — на частоте до 1,80 ГГц. Обработка графики возложена на высокопроизводительный ускоритель Adreno 640.

Сообщается, что за 5G-связь в составе смартфона Vivo NEX 5G отвечает сотовый модем Snapdragon X50 5G. О максимальной скорости передачи данных ничего не сообщается, но, вероятно, она составляет несколько гигабит в секунду.

Предкоммерческую версию аппарата с поддержкой сотовых сетей пятого поколения компания Vivo продемонстрирует на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в Барселоне (Испания) в конце февраля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 годаСмартфоны, которые удивили: итоги 2018 года
Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1
Китайские компании бойкотируют продукцию AppleКитайские компании бойкотируют продукцию Apple
В Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных службВ Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных служб
ZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфонаZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфона
Блок рекламы


Похожие новости
На Indiegogo собирают средства на смарт-часы, трансформируемые в смартфонНа Indiegogo собирают средства на смарт-часы, трансформируемые в смартфон
Google выпустит смартфоны среднего уровня весной 2019 годаGoogle выпустит смартфоны среднего уровня весной 2019 года
Huawei P Smart (2019): смартфон среднего уровня с 6,21? экраном Full HD+Huawei P Smart (2019): смартфон среднего уровня с 6,21? экраном Full HD+
Рассекречен доступный смартфон Huawei Y7 (2019)Рассекречен доступный смартфон Huawei Y7 (2019)
LG выпустит рулонный смартфонLG выпустит рулонный смартфон
Samsung готовит изогнутые экраны из пластика для бюджетных смартфоновSamsung готовит изогнутые экраны из пластика для бюджетных смартфонов
Xiaomi Redmi 7: неанонсированный смартфон показался на изображенияхXiaomi Redmi 7: неанонсированный смартфон показался на изображениях
«Дырявый» смартфон Huawei Nova 4 поступил в продажу«Дырявый» смартфон Huawei Nova 4 поступил в продажу
Компания Энди Рубина прекращает производство и продажи смартфона Essential PhoneКомпания Энди Рубина прекращает производство и продажи смартфона Essential Phone
Смартфоны серии Xiaomi Mi 8 получили стабильную MIUI 10 на базе Android 9.0 PieСмартфоны серии Xiaomi Mi 8 получили стабильную MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Последние новости
Подгружаем последние новости