Смартфон Vivo NEX 5G оснащён процессором Snapdragon 855

Китайская компания Vivo продемонстрировала очередной прототип смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения: речь идёт об аппарате NEX 5G.

В прошлом месяце Vivo уже показывала образцы 5G-смартфонов. Теперь появились некоторые дополнительные подробности.

В частности, сообщается, что устройство Vivo NEX 5G оборудовано передовым процессором Snapdragon 855. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485: одно из них работает на частоте до 2,84 ГГц, ещё три — на частоте до 2,42 ГГц, четыре — на частоте до 1,80 ГГц. Обработка графики возложена на высокопроизводительный ускоритель Adreno 640.

Сообщается, что за 5G-связь в составе смартфона Vivo NEX 5G отвечает сотовый модем Snapdragon X50 5G. О максимальной скорости передачи данных ничего не сообщается, но, вероятно, она составляет несколько гигабит в секунду.

Предкоммерческую версию аппарата с поддержкой сотовых сетей пятого поколения компания Vivo продемонстрирует на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в Барселоне (Испания) в конце февраля.



