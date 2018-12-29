Смартфон Vivo NEX 5G оснащён процессором Snapdragon 855
Китайская компания Vivo продемонстрировала очередной прототип смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения: речь идёт об аппарате NEX 5G.
В прошлом месяце Vivo уже показывала образцы 5G-смартфонов. Теперь появились некоторые дополнительные подробности.
В частности, сообщается, что устройство Vivo NEX 5G оборудовано передовым процессором Snapdragon 855. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485: одно из них работает на частоте до 2,84 ГГц, ещё три — на частоте до 2,42 ГГц, четыре — на частоте до 1,80 ГГц. Обработка графики возложена на высокопроизводительный ускоритель Adreno 640.
Сообщается, что за 5G-связь в составе смартфона Vivo NEX 5G отвечает сотовый модем Snapdragon X50 5G. О максимальной скорости передачи данных ничего не сообщается, но, вероятно, она составляет несколько гигабит в секунду.
Предкоммерческую версию аппарата с поддержкой сотовых сетей пятого поколения компания Vivo продемонстрирует на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в Барселоне (Испания) в конце февраля.
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Mobile
29.12.2018 14:47