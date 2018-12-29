На Indiegogo собирают средства на смарт-часы, трансформируемые в смартфон

На краудфандинговой платформе Indiegogo опубликовали устройство под названием Shell, совмещающее часы и смартфон в стиле Джеймса Бонда.

Shell

Гаджет Shell выполнен в виде традиционнных часов, которые превращаются в смартфон после снятия их с ремешка и выпрыгивания верхних и нижних ножек с разговорным динамиком и микрофоном, а также вращающейся на 360° камерой, что позволяет использовать их в качестве телефона. Помимо этого, в ножках имеется компактный ручной генератор для подзарядки, который можно активировать при сжатии ножек.

Shell

В целом Shell по функциональности полностью соответствует современным смартфонам за исключением небольшой диагонали дисплея. Он имеет модули 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, а также позволяет заниматься интернет-серфингом через браузер.


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