На Indiegogo собирают средства на смарт-часы, трансформируемые в смартфон

На краудфандинговой платформе Indiegogo опубликовали устройство под названием Shell, совмещающее часы и смартфон в стиле Джеймса Бонда.

Гаджет Shell выполнен в виде традиционнных часов, которые превращаются в смартфон после снятия их с ремешка и выпрыгивания верхних и нижних ножек с разговорным динамиком и микрофоном, а также вращающейся на 360° камерой, что позволяет использовать их в качестве телефона. Помимо этого, в ножках имеется компактный ручной генератор для подзарядки, который можно активировать при сжатии ножек.