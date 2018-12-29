Google выпустит смартфоны среднего уровня весной 2019 года

Согласно ресурсу Android Police, Google выпустит весной следующего года смартфоны Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite. Оба аппарата будут продаваться от американского оператора Verizon.

Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite

Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite будут первыми смартфонами поискового гиганта среднего класса с момента выхода Nexus 5X, который вышел в продажу в США в 2015 году.

Предположительно, Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite будут обладать 5,5- и 6-дюймовым дисплеем, соответственно. Разрешение экранов составит FHD+, соотношение сторон – 18,5:9.

Google Pixel 3 Lite может питаться от Snapdragon 670 SoC, в то время как Google Pixel 3 XL Lite будет базироваться на Snapdragon 710 SoC. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, а встроенного флеш-накопителя – 32/64 ГБ. Ёмкость аккумулятора Pixel 3 Lite равна 2915 мАч. Ёмкость батареи старшей модели пока неизвестна.

Помимо этого, новинки получат 12-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Также стоит отметить наличие 3,5-мм аудио-разъема. Оба гаджета будут работать под управлением Android 9.0 Pie.

Точная дата выхода новинок в продажу пока неизвестна. Гаджеты будут поставляться в черном и белом цветах. Предположительно, стоимость Google Pixel 3 Lite составит $400-$500, стоимость Google Pixel 3 XL Lite – до $600.


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