Huawei P Smart (2019): смартфон среднего уровня с 6,21″ экраном Full HD+

Компания Huawei официально представила смартфон P Smart (2019) — аппарат среднего ценового диапазона, который поступит в продажу на европейском рынке 2 января.

В устройстве «бьётся» кремниевое сердце Kirin 710, один из фирменных процессоров Huawei . Чип содержит квартеты ядер ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой соответственно до 2,2 ГГц и до 1,7 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный контроллер ARM Mali-G51 MP4.

Применён экран Full HD+ с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2340 ? 1080 точек. В небольшом каплевидном вырезе в верхней части дисплея располагается фронтальная 8-мегапиксельная камера.

Сзади установлена двойная камера с модулями на 13 млн (f/2,2) и 2 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части размещён дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

В арсенале новинки — 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Допускается установка двух карт nano-SIM или одной карты nano-SIM и карты microSD.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Использована операционная система Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0.

Купить смартфон Huawei P Smart (2019) можно будет за 250 евро.



