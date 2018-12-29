LG выпустит рулонный смартфон

Компания LG запатентовала новый смартфон с экраном рулонного типа. Аппарат очень сильно напоминает древние свитки и по возможностям значительно превосходит Samsung Galaxy F. В новом смартфоне LG, название которому пока не придумано, применена технология LG ROLED, которая и позволила оснастить его экраном, который можно свернуть в трубочку.



По факту, это будет дорогущий флагман, но при этом с уникальным форм-фактором, которого нет пока что ни у кого. Боковые держатели экрана сами по себе очень технологичны: в них скрыта вся основная начинка, а на их корпусы вынесены дополнительный экран, кнопки управления, фотокамеры и даже ниша под стилус, чтобы смартфоном можно было управлять как планшетом.



На полностью развернутом экране LG можно разместить три приложения или три документа, так что да, это одновременно и смартфон, и планшетный компьютер. Устройство имеет все шансы посетить выставку CES 2019, которая откроется в начале января, и которую LG очень хочет посетить. Там она представит, в числе прочего, гигантский телевизор ROLED, который, все верно, тоже можно скрутить в рулон. Остается лишь надеяться, что смартфон когда-нибудь попадет на конвейер, а то однообразные моноблоки уже порядком всем надоели.