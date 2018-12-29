Samsung готовит изогнутые экраны из пластика для бюджетных смартфонов

Флагманские устройства Samsung являются одними из лучших и поставляются с множеством премиальных функций. Одной из таких особенностей являются изогнутые AMOLED-дисплеи, которые используются в топовых линейках Galaxy S и Galaxy Note. Согласно новому патенту, изогнутые по краям дисплеи вскоре появится и на смартфонах Samsung среднего класса.

Заявка на патент была подана около года назад. В документе описывается технология LCD-дисплея, в которой вместо стеклянной подложки используется пластиковый материал. Это означает, что в процессе производства такому дисплею будет легче придать необходимую форму. А сам экран будет намного прочнее.

Предполагается, что запатентованная технология будет использоваться в доступных смартфонах южнокорейского производителя. Напомним, несколько месяцев назад Samsung объявила о своих планах начать стирать грань между моделями среднего и высокого класса, предлагая флагманские функции по более низким ценам.