Apple запатентовала уникальную технологию гибкого iPhone

В следующем году свои гибкие смартфоны готовятся представить Samsung и Huawei . Теперь патентная заявка Apple показывает, что и «яблочный» производитель также стремится выйти на рынок складных смартфонов.

Заявка на патент была подана в марте текущего года. В документе описывается устройство, складывающееся в обе стороны, внутрь и наружу. Для сравнения, гибкий смартфон Samsung складывается только во внутрь, так как сложно изготовить экран, который вынесет такие нагрузки.