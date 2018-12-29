Apple запатентовала уникальную технологию гибкого iPhone

В следующем году свои гибкие смартфоны готовятся представить Samsung и Huawei. Теперь патентная заявка Apple показывает, что и «яблочный» производитель также стремится выйти на рынок складных смартфонов.

гибкий iPhone

Заявка на патент была подана в марте текущего года. В документе описывается устройство, складывающееся в обе стороны, внутрь и наружу. Для сравнения, гибкий смартфон Samsung складывается только во внутрь, так как сложно изготовить экран, который вынесет такие нагрузки.

гибкий iPhone

Apple планирует покрыть свои OLED-экраны специальным жидким полимером, позволяющим дисплею изгибаться и скручиваться без трещин. Предположительно, первый складной смартфон от Apple появится на рынке уже в 2020 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 годаСмартфоны, которые удивили: итоги 2018 года
Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1
Китайские компании бойкотируют продукцию AppleКитайские компании бойкотируют продукцию Apple
В Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных службВ Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных служб
ZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфонаZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфона
Блок рекламы


Похожие новости
Новые iPhone, включая флагманы, будут собраны в ИндииНовые iPhone, включая флагманы, будут собраны в Индии
16% пользователей iPhone XR перешли с Android16% пользователей iPhone XR перешли с Android
LG вслед за Apple, Huawei и Intel подала в суд на QualcommLG вслед за Apple, Huawei и Intel подала в суд на Qualcomm
Адвокатов Apple могут арестовать в Китае из-за невыполнения запрета на продажу iPhoneАдвокатов Apple могут арестовать в Китае из-за невыполнения запрета на продажу iPhone
Опубликован первый рендер планшета Apple iPad Mini 5Опубликован первый рендер планшета Apple iPad Mini 5
Apple тоже продырявит экран iPhone, но еще не скороApple тоже продырявит экран iPhone, но еще не скоро
Китайские компании бойкотируют продукцию AppleКитайские компании бойкотируют продукцию Apple
OnePlus 6T с 10 ГБ «оперативки» против iPhone XS Max: тест на скоростьOnePlus 6T с 10 ГБ «оперативки» против iPhone XS Max: тест на скорость
Apple ответила на обвинения в продаже «гнутых» iPad ProApple ответила на обвинения в продаже «гнутых» iPad Pro
Apple выпустит новый iPad mini и 10-дюймовый iPad в 2019 годуApple выпустит новый iPad mini и 10-дюймовый iPad в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости