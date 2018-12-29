Новостей.COM ⇒ Mobile

Новые iPhone, включая флагманы, будут собраны в Индии Apple намерена перенести сборку iPhone, включая флагманские модели, в Индию в 2019 году – сообщает авторитетное издание Reuters, ссылаясь на инсайдерскую информацию. Сборкой флагманских iPhone вместо китайской фабрики Wistron займётся индийское подразделение компании Foxconn в Сриперамбудере. Apple планирует инвестировать приблизительно $356 млн в расширение индийского подразделения Foxconn, для чего будет нанято 25 000 дополнительных сотрудников. Подобное решение, вероятно, связано с планами по расширению Apple на рынке мобильных устройств Индии, а также ограничениями влияния торговой войны между США и Китаем.

MobiDevices

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.