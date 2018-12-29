Новые iPhone, включая флагманы, будут собраны в Индии

Apple намерена перенести сборку iPhone, включая флагманские модели, в Индию в 2019 году – сообщает авторитетное издание Reuters, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

iPhone

Сборкой флагманских iPhone вместо китайской фабрики Wistron займётся индийское подразделение компании Foxconn в Сриперамбудере.

Apple планирует инвестировать приблизительно $356 млн в расширение индийского подразделения Foxconn, для чего будет нанято 25 000 дополнительных сотрудников.

Подобное решение, вероятно, связано с планами по расширению Apple на рынке мобильных устройств Индии, а также ограничениями влияния торговой войны между США и Китаем.


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