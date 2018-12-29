«Дырявый» смартфон Huawei Nova 4 поступил в продажу

Стартовали продажи смартфона Huawei Nova 4, первого на рынке без рамок, челки, моноброви и прочих извращений – вместо всего этого у него лишь аккуратный круглый вырез под камеру.

Да, другие подобные аппараты были представлены ранее, но в розницу первым поступил именно он. Заказать Huawei Nova 4 пока что можно только в Китае по цене 450 долларов США за версию с фотокамерой на 20 Мп, а модификация с 48-мегапиксельным модулем стоит уже 495 долларов. Доступные цвета корпуса – черный, красный, синий и золотистый. В базе у Huawei Nova 4 на тыльной панели стоят модули 20, 16 и 2 Мп, а в топе – 48, 16 и 2 Мп. Фронтальная камера отличий не имеет – в обеих версиях используется 25-мегапиксельный сенсор.

Также в наличии почти флагманский процессор Kirin 970, выпущенный осенью 2017 года, современная прошивка EMUI 9 поверх не менее современной ОС Android 9 Pie от Google, есть 8 Гб оперативной памяти и штатный накопитель на 128 гигабайтов. Экран смартфона получил диагональ 6,4 дюйма при разрешении Full HD+, а диаметр отверстия под камеру в нем не превышает 4.5 миллиметра, и это очень мало в сравнении с Samsung A8s, у которого 6 миллиметров. Дата релиза Huawei Nova 4 на международной арене не сообщается, но трудностей при заказе его из КНР возникнуть не должно.

Максим Мишенев, MobileDevice


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