На CES 2019 Samsung покажет OLED-экраны, «излучающие» звук

Согласно корейскому изданию ETNews, компания Samsung, на выставке CES 2019, представит OLED панели, излучающие звук. Данная технология названа «Sound on Display» (SoD).

Для создания звука используется вибрация и костная проводимость. Это позволит сделать не только весь дисплей гигантским динамиком, но и сэкономит место для добавления дополнительных новых функций в аппарат.

Однако Samsung не будет первым, кто покажет технологию «Sound on Display». Так как еще один южнокорейский производитель LG, в прошлом году, представил свой телевизор под названием Crystal Sound All Red, с OLED-панелью, излучающей звук.

На CES 2019 будут только продемонстрированы возможности технологии «Sound on Display». Но когда производители смартфонов начнут использовать её в своих смартфонах – неизвестно.