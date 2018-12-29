На CES 2019 Samsung покажет OLED-экраны, «излучающие» звук

Согласно корейскому изданию ETNews, компания Samsung, на выставке CES 2019, представит OLED панели, излучающие звук. Данная технология названа «Sound on Display» (SoD).

Galaxy Note9

Для создания звука используется вибрация и костная проводимость. Это позволит сделать не только весь дисплей гигантским динамиком, но и сэкономит место для добавления дополнительных новых функций в аппарат.

Однако Samsung не будет первым, кто покажет технологию «Sound on Display». Так как еще один южнокорейский производитель LG, в прошлом году, представил свой телевизор под названием Crystal Sound All Red, с OLED-панелью, излучающей звук.

На CES 2019 будут только продемонстрированы возможности технологии «Sound on Display». Но когда производители смартфонов начнут использовать её в своих смартфонах – неизвестно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 годаСмартфоны, которые удивили: итоги 2018 года
Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1
Китайские компании бойкотируют продукцию AppleКитайские компании бойкотируют продукцию Apple
В Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных службВ Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных служб
ZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфонаZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфона
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung Galaxy S10 будет иметь светодиодное кольцо вокруг фронтальной камерыSamsung Galaxy S10 будет иметь светодиодное кольцо вокруг фронтальной камеры
Apple выпустит новый iPad mini и 10-дюймовый iPad в 2019 годуApple выпустит новый iPad mini и 10-дюймовый iPad в 2019 году
HTC перезапустит линейку смартфонов в 2019 годуHTC перезапустит линейку смартфонов в 2019 году
В 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого классаВ 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого класса
Samsung научилась воспроизводить голограммы как в «Звёздных войнах»Samsung научилась воспроизводить голограммы как в «Звёздных войнах»
Samsung Galaxy S10: известна цена и дата выходаSamsung Galaxy S10: известна цена и дата выхода
Дисплеи Samsung сделают следующие iPhone тоньше, легче и дешевлеДисплеи Samsung сделают следующие iPhone тоньше, легче и дешевле
Samsung закрывает производство смартфонов в КитаеSamsung закрывает производство смартфонов в Китае
Samsung представила смартфон Galaxy A8s с дырявым дисплеемSamsung представила смартфон Galaxy A8s с дырявым дисплеем
Samsung и Qualcomm рассказали о новых достижениях в области 5GSamsung и Qualcomm рассказали о новых достижениях в области 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости