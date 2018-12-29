Компания Энди Рубина прекращает производство и продажи смартфона Essential Phone

Компания Энди Рубина прекращает производство и продажи смартфона Essential Phone

Уходящий год был не самым лучшим для компании создателя Android Энди Рубина (Andy Rubin) Essential, выпустившей в 2017 г. смартфон Essential Phone PH-1. Тем не менее запасы Essential Phone PH-1 на складах дистрибьюторов в связи с предпраздничными распродажами подходят к концу, но Essential не планирует их пополнять. В интервью ресурсу 9to5Google представитель компании подтвердил, что Essential переключается на выпуск новых мобильных продуктов.

«Мы продали Essential Phone на essential.com и не планируем пополнять запасы. Сейчас мы активно работаем над нашим следующим мобильным продуктом и продолжим продавать аксессуары и обеспечивать быстрое обновление программного обеспечения и поддержку клиентов для нашего существующего сообщества», — сообщил ресурсу 9to5Google представитель компании.

Компания Энди Рубина прекращает производство и продажи смартфона Essential Phone

То, что компания не стала готовить преемника Essential Phone PH-1, большого сожаления не вызывает, так как особых перспектив у него не было бы.

По слухам, в настоящее время Essential работает над смартфоном с поддержкой искусственного интеллекта. «Умный» помощник, как предполагается, будет отвечать за владельца на полученные текстовые сообщения и электронные письма. Смартфон будет обладать небольшим экраном, а управлять им будет можно в основном с помощью голосовых команд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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