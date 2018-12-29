Смартфоны серии Xiaomi Mi 8 получили стабильную MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie

Стартовало глобальное распространение стабильной версии Xiaomi MIUI 10.1.2.0. Прошивка работает на основе Android 9.0 Pie, и предназначается для смартфонов серии Xiaomi Mi 8.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

На данный момент обновление доступно для Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition по всему миру. В скором времени обновиться смогут и владельцы Mi 8 UD (Mi 8 Pro). Вес MIUI 10.1.2.0 составляет 288 МБ.

Стабильная глобальная версия MIUI 10 включает в себя следующие нововведения:

  • Ночная съемка Night Mode, которая позволяет делать качественные фото в условиях недостаточной освещенности. При помощи AI Smart Metering автоматически определяется зона экспозиции. В каждом кадре выбирается 100 ключевых точек и одновременно фиксируется цвет.
  • Запись замедленного видео до 960 к/с и воспроизведение видео в замедленном режиме.
  • Улучшен пользовательский интерфейс для эффективного использования полноэкранного дизайна на новых устройствах Xiaomi.Иконки приложений теперь располагаются рядом друг с другом, что позволяет одновременно видеть на экране до шести последних приложений.
  • Используются умные алгоритмы для сверхбыстрого запуска приложений.
  • Новый режим вождения, который опирается на голосовые команды. Что позволяет водителю быть более внимательным за рулем.
  • Поддержка Google Lens, исправление безопасности для Android и другие баги.


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