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Смартфоны серии Xiaomi Mi 8 получили стабильную MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie Стартовало глобальное распространение стабильной версии Xiaomi MIUI 10.1.2.0. Прошивка работает на основе Android 9.0 Pie, и предназначается для смартфонов серии Xiaomi Mi 8. На данный момент обновление доступно для Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition по всему миру. В скором времени обновиться смогут и владельцы Mi 8 UD (Mi 8 Pro). Вес MIUI 10.1.2.0 составляет 288 МБ. Стабильная глобальная версия MIUI 10 включает в себя следующие нововведения: Ночная съемка Night Mode, которая позволяет делать качественные фото в условиях недостаточной освещенности. При помощи AI Smart Metering автоматически определяется зона экспозиции. В каждом кадре выбирается 100 ключевых точек и одновременно фиксируется цвет.

Запись замедленного видео до 960 к/с и воспроизведение видео в замедленном режиме.

Улучшен пользовательский интерфейс для эффективного использования полноэкранного дизайна на новых устройствах Xiaomi.Иконки приложений теперь располагаются рядом друг с другом, что позволяет одновременно видеть на экране до шести последних приложений.

Используются умные алгоритмы для сверхбыстрого запуска приложений.

Новый режим вождения, который опирается на голосовые команды. Что позволяет водителю быть более внимательным за рулем.

Поддержка Google Lens, исправление безопасности для Android и другие баги.

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