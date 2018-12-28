Huawei P30 Pro сохранит изящный дизайн, несмотря на 4 объектива

Дальнейшее развитие идей Huawei P20 Pro — такое впечатление может возникнуть при знакомстве с новым утекшим фото, на котором якобы изображён дизайн грядущего флагманского аппарата P30 Pro, призванного стать ответом на Samsung Galaxy S10.

Развивая успех предшественника, вышедшего в начале 2018 года, Huawei P30 Pro по-прежнему будет отличаться элегантностью P20 Pro, но при этом получит более скромный вырез под фронтальную камеру. Стоит отметить, что в довольно широкой «чёлке» P20 Pro размещалась продвинутая система сенсоров для 3D-распознавания лиц. Уместится ли она в каплевидном вырезе P30 Pro или аппарат обойдётся без них?

Huawei всегда гордилась своими камерами. Хотя она была и не первой на рынке, кто предложил идею двойных камер, китайская компания стала первой, кто по-настоящему привлёк к себе аудиторию с помощью такого подхода, доказав, что связка камер позволяет существенно повышать качество снимков. Она также была первым крупным производителем, который представил смартфоны с тройными тыльными камерами (а Samsung впервые применила 4 объектива).

Согласно слухам, в Huawei P30 Pro тоже будет четыре тыльных камеры, но только три из них можно будет использовать непосредственно — последняя является датчиком ToF (Time-of-Flight), применяемым для построения 3D-модели для виртуальной и дополненной реальности. Этот сенсор получает распространение на многих китайских аппаратах, но мало где толком используется.

Дизайн Huawei P30 Pro всё ещё остаётся симпатичен, но рост количества датчиков на тыльной стороне порадует с точки зрения эргономики и эстетики далеко не всех. Но это явно не предел, ведь ожидается Nokia 9 с револьверным дизайном тыльных камер. Так или иначе, но скоро многие могут начать задаваться вопросом: нужно ли им столько объективов на смартфоне?



