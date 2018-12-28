Oppo F19 получит 10-кратный зум без потерь качества

Компания Oppo работает над новой технологией гибридного оптического зума, которая позволит смартфонам делать фотографии с 10-кратным увеличением. Об этом свидетельствует патентный документ китайского производителя, описывающий функции камеры с мульти-зумом.

Oppo Camera

Первыми смартфонами, в которых будет использоваться технология 10-кратного гибридного оптического зума, станут Oppo F19 / F19 Pro. Партия патентных чертежей грядущих новинок указывает на то, что будущая технология будет аналогична той, которую компания использовала для достижения 5-кратного зума в 2017 году.

Oppo camera
Oppo camera

Для этого использовалась двойная камера с перископной структурой, которая направляла свет через призму в телефото объектив, расположенный под углом в 90° к обычному тыльному широкоугольному объективу.

Разработка новой технологии 10-кратного гибридного оптического зума Oppo находится на завершающей стадии. Технические детали камеры не разглашаются. Ожидается, что все подробности новой технологии будут раскрыты на выставке Mobile World Congress, которая запланирована на конец февраля 2019 года.


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