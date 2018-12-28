LG вслед за Apple, Huawei и Intel подала в суд на Qualcomm

Между OEM-производителями очень часто возникают юридические баталии, многие из которых длятся годами. Согласно сообщениям из Южной Кореи, LG Electronics присоединилась к иску Корейской комиссии по справедливой торговле (KFTC) против американского производителя чипов Qualcomm . Сумма судебного иска составляет 1,03 триллиона вон ($915 миллионов).

Ещё в 2016 году KFTC инициировала судебный процесс против Qualcomm , обвинив производителя процессоров в нарушении патентов. Американский чипмейкер не согласившись с обвинением, в ответ подал административный иск против KFTC.

К обвинениям Корейской комиссии по справедливой торговле присоединились такие производители как Samsung Electronics, Apple , Intel , MediaTek и Huawei . В начале этого года Samsung Electronics и Qualcomm достигли соглашения о перекрестном лицензировании патентов, которое побудило южнокорейского производителя отказаться от судебного процесса.

Отказ Samsung от судебного процесса ослабил противодействие KFTC в судебном деле, но текущее включение LG Electronics в альянс, как ожидается, укрепит позиции корейского регулятора.