Адвокатов Apple могут арестовать в Китае из-за невыполнения запрета на продажу iPhone

Обстановка вокруг патентного противостояния Qualcomm и Apple продолжает накаляться.

Калифорнийский чипмейкер не исключает того, что после издания китайским судом постановления о вводе полного запрета на продажи смартфонов iPhone в регионе, он может потребовать оштрафовать или задержать юридических представителей Apple за его невыполнение, сообщает Global Times China.

Адвокат, представляющий интересы Qualcomm , заявил, что в соответствии с китайскими правилами гражданского судопроизводства чипмейкер имеет право обратиться в суд с просьбой оштрафовать или задержать четырёх юридических представителей Apple в Китае, или же запретить им покидать страну.



