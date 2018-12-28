Адвокатов Apple могут арестовать в Китае из-за невыполнения запрета на продажу iPhone

Адвокатов Apple могут арестовать в Китае из-за невыполнения запрета на продажу iPhone

Обстановка вокруг патентного противостояния Qualcomm и Apple продолжает накаляться.

Калифорнийский чипмейкер не исключает того, что после издания китайским судом постановления о вводе полного запрета на продажи смартфонов iPhone в регионе, он может потребовать оштрафовать или задержать юридических представителей Apple за его невыполнение, сообщает Global Times China.

Адвокат, представляющий интересы Qualcomm, заявил, что в соответствии с китайскими правилами гражданского судопроизводства чипмейкер имеет право обратиться в суд с просьбой оштрафовать или задержать четырёх юридических представителей Apple в Китае, или же запретить им покидать страну.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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