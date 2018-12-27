Samsung Galaxy S10 будет иметь светодиодное кольцо вокруг фронтальной камеры

Известный китайский инсайдер Ice Universe раскрыл особенности фронтальной камеры готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10+.

Samsung Galaxy S10 и S10 Plus

Как утверждает блогер, селфи-камера новинок будет располагаться в небольшом круглом вырезе в верху дисплея и окружена кольцом из светодиодов. Светодиоды будут включаться в момент работы камеры. Данная технология уже используется в Galaxy A8s.

samsung-galaxy-s10-led-ring

Светодиодное кольцо также способно отображать уровень заряда батареи и предупреждать пользователей о новых уведомлениях. Помимо этого, при помощи новой технологии, можно быстро активировать приложение Камера. Для этого необходимо просто коснуться светодиодного кольца.


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