Опубликован первый рендер планшета Apple iPad Mini 5

На основе недавно утекших из стана Яблочной империи слухов о новой линейке планшетных компьютеров умельцы нарисовали рендер планшета Apple iPad Mini 5, который призван стать не только самым компактным, но и самым дешевым в серии. Автор рендера неизвестен, а опубликован он инсайдером Беном Гескином.

Что ж, Apple iPad Mini 5 действительно выглядит очень дешево: если сзади он немного напоминает современные iPad Pro, то спереди все просто ужасно. Поистине гигантские рамки экрана, сам экран кажется крошечным, да и Face ID явно не завезут: во-первых, есть лишь одна фронтальная камера без вспышки и дополнительных сенсоров, во-вторых, под дисплеем отлично видна кнопка Home со встроенным Touch ID. Остается надеяться лишь на то, что этот рендер имеет мало общего с реальностью, и на деле нам выкатят планшет с тонкими рамками, пусть и без распознавания лиц.

Но в таком виде Apple iPad Mini 5 мало кому приглянется – визуально он устарел на три года минимум, да и с точки зрения начинки он едва ли сможет тягаться с тем же iPad Pro. К плюсам компактного яблочного планшета можно отнести лишь разъем USB-C вместо Lightning и отдельный вход под наушники. А вот двойную камеру ему не завезли. Анонс Apple iPad Mini 5 ожидается в первой половине 2019 года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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