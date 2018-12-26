Apple тоже продырявит экран iPhone, но еще не скоро

Компания Apple , совсем недавно задававшая тренды всему рынку смартфонов, теперь начинает воровать идеи у корейцев и китайцев. Она вознамерилась выпустить iPhone с круглым отверстием под камеру, которое заменит собой монобровь, вот только сделает она это вовсе не в 2019 году.



Оставаясь верной своему стилю, Apple продырявит экран не раньше, чем в 2020 году, и поверьте, она обязательно назовет это уникальной фишкой, как это было уже не раз – к примеру, в этом году она хвасталась двойным слотом под SIM-карты, чем вызвала гомерический хохот у всех владельцев смартфонов на Android. Напомним, что дырявые экраны есть в смартфонах Samsung A8s и Huawei View 20 и Nova 4, релиз которых ожидается уже в январе.



Что же до iPhone 2019 года, то можно с уверенностью сказать, что смартфон будет выглядеть точно так же, как iPhone X 2017 года – круглые углы корпуса, выпирающая камера и отвратительная монобровь. И да, сканера отпечатков в экране в нем тоже не будет – эту фишку следует ждать, опять же, в 2020 году. Итого, новые iPhone вряд ли порадуют чем-то по-настоящему новым, но стоить они, как пить дать, будут еще дороже устройств линейки 2018 года. Между тем, дырявые экраны в 2019 году появятся у Xiaomi, LG, OnePlus и целой кучи китайских брендов – всяких там Oppo, Vivo и других.