Xiaomi прокачала дешевый флагман Pocophone F1

Компания Xiaomi выпустила улучшенную версию и без того крутого флагмана Pocophone F1, известного своей крайне невысокой ценой. Мобильник получил больше памяти, но при этом сохранил свое главное конкурентное преимущество – доступность.



Новый Xiaomi Pocophone F1 известен как Armored Edition, и у него есть модное покрытие из кевлара, из которого делают шлемы и бронежилеты. Мобильник вышел в версии с 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, а также можно взять модель на 8-128 гигабайтов – она вышла немного раньше. И да, кевлар в разы прочнее даже стекла Gorilla Glass, так что трещинами он гарантированно не пойдет. Обновленный Pocophone F1 стоит ровно 340 долларов США , прямо как какой-нибудь бюджетник от Huawei и Samsung, но в том и дело, что в нем стоит мощный процессор Qualcomm 845 на восьми ядрах – он используется во всех флагманах 2018 года.



Экран смартфона – это матрица IPS с разрешением Full HD+ и диагональю 6,2 дюйма. В его вырезе расположена фронтальная камера на 20 Мп, а тыльную сторону украшает двойной модуль на 12+5 Мп. С батарейкой новый Pocophone F1 тоже не подвел – сразу 4000 мАч, да еще и с быстрой зарядкой от Qualcomm . Словом, мобильник крайне желателен к приобретению, пока рубль не скатился на еще большее дно.