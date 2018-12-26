Новые изображения и данные о Nokia 9

В следующем году компания HMD Global представит новый флагманский аппарат Nokia 9. В сети уже неоднократно публиковались изображения грядущей новинки – и с «вырезом» на экране, и без. Однако вновь возникшие фото Nokia 9, опровергают предыдущие слухи о дизайне гаджета.

Nokia 9 (2018)

Как видно на новых изображениях, Nokia 9 всё-таки получит «вырез» в верхней части лицевой панели. Сзади расположится основная камера Zeiss с пятью модулями. Задняя панель будет стеклянной.

Nokia 9
Nokia 9
Nokia 9_3

Nokia 9 будет оснащаться флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 845. Объём оперативной памяти составит 6/8 ГБ, объем встроенной памяти – 128/256 ГБ.

Основная камера будет сочетать в себе модули 24+20+20+12+12 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп.

Официальный дебют Nokia 9 состоится в январе 2019 года. Стоимость новинки составит 6099 юаней (примерно $884).




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