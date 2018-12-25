Nokia готовит безрамочный смартфон без выреза и с тройной камерой

В китайской социальной сети Weibo появились фото загадочного смартфона Nokia с тройной основной камерой.

Как видно на фото, в верхней части экрана неизвестного смартфона нет никакого выреза. И пока не понятно, где же разместится камера для селфи. Возможно, она будет выдвижной, как у Vivo NEX. Дактилоскопического сканера также не видно – судя по всему, он будет интегрирован в экран.

Снизу лицевой панели видна широкая рамка с логотипом Nokia. На задней панели располагается тройная основная камера с вертикальным расположением модулей, светодиодная вспышка и ещё один логотипа Nokia.

К сожалению, имя неизвестного смартфона и его технические характеристики пока неизвестны.