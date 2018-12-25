Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

2018 год выдался интересным для любителей мобильных гаджетов. Производители смартфонов предлагали различные необычные решения, например в попытке добиться максимальной эффективной площади дисплея, отказавшись при этом от уже надоевшего «выреза». Ниже мы расскажем о десяти смартфонах, которые смогли удивить нас в 2018 году.

Vivo X20 Plus UD

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Vivo

Vivo X20 Plus UD был представлен в январе 2018 года. Будучи в принципе «середнячком» по характеристикам, он стал первым в мире смартфоном с дактилоскопическим сканером, встроенным в дисплей.

Porsche Design Huawei Mate RS

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Huawei

В марте компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P20, P20 Pro и Mate RS Porsche Design. Последние две модели получили тройные основные камеры, при том что Mate RS Porsche Design стал первым в мире смартфоном, получившим 512 гигабайтов флеш-памяти. Кроме того, данная премиальная модель получила два дактилоскопических сканера: один — на задней панели, другой — под поверхностью экрана.

Vivo Nex

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Vivo

Смартфон Vivo Nex (точнее, три модели Nex S, Nex и Nex A) был представлен в июне 2018 года. Он получил лицевую часть с впечатляющей эффективной площадью дисплея — 91,24 процента. Этого компании удалось добиться благодаря двум важным решениям — дактилоскопическому сканеру, встроенному в дисплей, а также выдвижной фронтальной камере. 8-мегапиксельная селфи-камера устройства выдвигается из верхнего торца при запуске приложения камеры, а затем — по завершении работы программы — автоматически задвигается обратно.

Oppo Find X

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Oppo

Компания Oppo презентовала Find X также в июне этого года. Разработчики также предложили необычное решение, позволившее отказаться от «выреза» на лицевой части: оснастили смартфон блоком камер, выдвигающимся с помощью механизма слайдера (в данном выдвижном блоке находятся фронтальная и две задние камеры). В Find X также есть дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей. Все это позволило Oppo добиться эффективной площади дисплея в целых 92,25 процента.

Apple iPhone XS

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Apple

Новые смартфоны Apple, как обычно, представила осенью: ими стали iPhone XS, XS Max и XR. Все три устройства получили новые чипсеты от Apple — A12 Bionic, выполненные по 7-нанометровому техпроцессу. Huawei представила первую в мире однокристальную систему (SoC), сделанную по 7-нанометровому техпроцессу, — Kirin 980 — раньше, в конце августа, однако первым серийным устройством на ней стал Huawei Mate 20 (и модель Mate 20 Pro), представленный только в октябре.

Black Shark Helo

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Black Shark

Новый смартфон бренда Black Shark, получившего финансирование от компании Xiaomi, был презентован в октябре. Этот геймерский смартфон стал первым в мире смартфоном с 10 гигабайтами оперативной памяти (он доступен в вариантах с шестью или восемью гигабайтами ОЗУ, а также в топовом варианте — как раз с 10 ГБ «оперативки»).

Nubia X

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Nubia

Смартфон Nubia X, представленный осенью, удивил необычным решением, также позволяющим достичь большей «безрамочности»: причем таким образом, что устройство оказалось в принципе лишено фронтальной камеры. Оно не нуждается в последней, так как оснащено двумя дисплеями — и делать селфи можно при помощи основных камер на задней панели, где размещен один из экранов.

Honor View 20

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Honor

Первыми смартфонами с отверстием в экране под фронтальную камеру стали Honor View 20 и Samsung Galaxy A8s, анонсированные в один день (такое решение — использование отверстия в экране для селфи-камеры — также позволяет отказаться от «выреза» в духе iPhone X и добиться большей «безрамочности»). Honor View 20, впрочем, удивил кое-чем еще — смартфон оснастили камерой с разрешением целых 48 мегапикселей.

Lenovo Z5 Pro GT

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Lenovo

Компания Lenovo удивила смартфоном Z5 Pro GT, представленным совсем недавно, в декабре. Смартфон первым в мире получил новый флагманский чипсет Qualcomm — Snapdragon 855, а также стал первым в мире смартфоном с 12 гигабайтами «оперативки».

Royole FlexPai

Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

Royole

В 2018 году компания Samsung наконец-то рассказала о своем будущем смартфоне со сгибающимся экраном. Впрочем, речь шла о раннем прототипе, а вот более-менее готовое устройство с таким прорывным дисплеем презентовала малоизвестная компания Royole. Смартфон под названием FlexPai в разложенном состоянии больше походит на планшет, а в сложенном имеет, можно сказать, целых три экрана: по одному сзади и спереди и один, расположенный вдоль изгиба.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Huawei P30 Pro с пятью камерами появился на рендерахHuawei P30 Pro с пятью камерами появился на рендерах
Сертификация подтвердила скорый релиз Nokia 9 PureViewСертификация подтвердила скорый релиз Nokia 9 PureView
В 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого классаВ 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого класса
Планшет Honor Waterplay 8 с поддержкой LTE оценён в $250Планшет Honor Waterplay 8 с поддержкой LTE оценён в $250
У Google Pixel 3 и 3 XL появились проблемы с телефонными звонкамиУ Google Pixel 3 и 3 XL появились проблемы с телефонными звонками
Блок рекламы


Похожие новости
В 2018 году Huawei поставила новый рекорд, продав более 200 млн смартфоновВ 2018 году Huawei поставила новый рекорд, продав более 200 млн смартфонов
В 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого классаВ 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого класса
ТОП-10 самых производительных Android-смартфонов за ноябрь 2018 годаТОП-10 самых производительных Android-смартфонов за ноябрь 2018 года
AnTuTu назвал самые популярные смартфоны за ноябрь 2018 годаAnTuTu назвал самые популярные смартфоны за ноябрь 2018 года
Выручка Huawei по итогам года превысит $100 млрдВыручка Huawei по итогам года превысит $100 млрд
Google Play назвал лучшие приложения 2018 годаGoogle Play назвал лучшие приложения 2018 года
Смартфоны ZTE могут получить экран с отверстием для динамикаСмартфоны ZTE могут получить экран с отверстием для динамика
iPad Pro 2018 легко гнётся за несколько дней обычного использованияiPad Pro 2018 легко гнётся за несколько дней обычного использования
Xiaomi будет продавать смартфоны под брендом MeituXiaomi будет продавать смартфоны под брендом Meitu
Google обещает, что Android-смартфоны станут быстрее получать обновленияGoogle обещает, что Android-смартфоны станут быстрее получать обновления
Последние новости
Подгружаем последние новости