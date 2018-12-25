Смартфоны, которые удивили: итоги 2018 года

2018 год выдался интересным для любителей мобильных гаджетов. Производители смартфонов предлагали различные необычные решения, например в попытке добиться максимальной эффективной площади дисплея, отказавшись при этом от уже надоевшего «выреза». Ниже мы расскажем о десяти смартфонах, которые смогли удивить нас в 2018 году.

Vivo X20 Plus UD

Vivo

Vivo X20 Plus UD был представлен в январе 2018 года. Будучи в принципе «середнячком» по характеристикам, он стал первым в мире смартфоном с дактилоскопическим сканером, встроенным в дисплей.

Porsche Design Huawei Mate RS

Huawei

В марте компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P20, P20 Pro и Mate RS Porsche Design. Последние две модели получили тройные основные камеры, при том что Mate RS Porsche Design стал первым в мире смартфоном, получившим 512 гигабайтов флеш-памяти. Кроме того, данная премиальная модель получила два дактилоскопических сканера: один — на задней панели, другой — под поверхностью экрана.

Vivo Nex

Vivo

Смартфон Vivo Nex (точнее, три модели Nex S, Nex и Nex A) был представлен в июне 2018 года. Он получил лицевую часть с впечатляющей эффективной площадью дисплея — 91,24 процента. Этого компании удалось добиться благодаря двум важным решениям — дактилоскопическому сканеру, встроенному в дисплей, а также выдвижной фронтальной камере. 8-мегапиксельная селфи-камера устройства выдвигается из верхнего торца при запуске приложения камеры, а затем — по завершении работы программы — автоматически задвигается обратно.

Oppo Find X

Oppo

Компания Oppo презентовала Find X также в июне этого года. Разработчики также предложили необычное решение, позволившее отказаться от «выреза» на лицевой части: оснастили смартфон блоком камер, выдвигающимся с помощью механизма слайдера (в данном выдвижном блоке находятся фронтальная и две задние камеры). В Find X также есть дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей. Все это позволило Oppo добиться эффективной площади дисплея в целых 92,25 процента.

Apple iPhone XS

Apple

Новые смартфоны Apple , как обычно, представила осенью: ими стали iPhone XS, XS Max и XR. Все три устройства получили новые чипсеты от Apple — A12 Bionic, выполненные по 7-нанометровому техпроцессу. Huawei представила первую в мире однокристальную систему (SoC), сделанную по 7-нанометровому техпроцессу, — Kirin 980 — раньше, в конце августа, однако первым серийным устройством на ней стал Huawei Mate 20 (и модель Mate 20 Pro), представленный только в октябре.

Black Shark Helo

Black Shark

Новый смартфон бренда Black Shark, получившего финансирование от компании Xiaomi, был презентован в октябре. Этот геймерский смартфон стал первым в мире смартфоном с 10 гигабайтами оперативной памяти (он доступен в вариантах с шестью или восемью гигабайтами ОЗУ, а также в топовом варианте — как раз с 10 ГБ «оперативки»).

Nubia X

Nubia

Смартфон Nubia X, представленный осенью, удивил необычным решением, также позволяющим достичь большей «безрамочности»: причем таким образом, что устройство оказалось в принципе лишено фронтальной камеры. Оно не нуждается в последней, так как оснащено двумя дисплеями — и делать селфи можно при помощи основных камер на задней панели, где размещен один из экранов.

Honor View 20

Honor

Первыми смартфонами с отверстием в экране под фронтальную камеру стали Honor View 20 и Samsung Galaxy A8s, анонсированные в один день (такое решение — использование отверстия в экране для селфи-камеры — также позволяет отказаться от «выреза» в духе iPhone X и добиться большей «безрамочности»). Honor View 20, впрочем, удивил кое-чем еще — смартфон оснастили камерой с разрешением целых 48 мегапикселей.

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo

Компания Lenovo удивила смартфоном Z5 Pro GT, представленным совсем недавно, в декабре. Смартфон первым в мире получил новый флагманский чипсет Qualcomm — Snapdragon 855, а также стал первым в мире смартфоном с 12 гигабайтами «оперативки».

Royole FlexPai

Royole

В 2018 году компания Samsung наконец-то рассказала о своем будущем смартфоне со сгибающимся экраном. Впрочем, речь шла о раннем прототипе, а вот более-менее готовое устройство с таким прорывным дисплеем презентовала малоизвестная компания Royole. Смартфон под названием FlexPai в разложенном состоянии больше походит на планшет, а в сложенном имеет, можно сказать, целых три экрана: по одному сзади и спереди и один, расположенный вдоль изгиба.



