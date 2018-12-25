В 2018 году Huawei поставила новый рекорд, продав более 200 млн смартфонов

В 2018 году Huawei поставила новый рекорд, продав более 200 млн смартфонов

Китайская Huawei установила свой новый рекорд, отгрузив в 2018 году более 200 миллионов смартфонов, о чём компания не преминула упомянуть в последние дни уходящего года. Производитель отметил, что цифры во многом были обусловлены успехом таких его продуктов, как серии аппаратов P20, Honor 10 и Mate 20.

Достижение выглядит ещё более впечатляющим, если учесть, что в 2010 году компания поставила на рынок лишь 3 млн смартфонов, а в 2017 году — 153 миллиона единиц. Согласно оценкам аналитиков из Canalys, Huawei обогнала Apple во втором квартале 2018 года и стала вторым по величине в мире поставщиком смартфонов (уступив лишь Samsung). «На мировом рынке смартфонов Huaweiпрошла путь из статистических „других компаний“ до одного из трёх ведущих игроков мира», — отметила она в своём заявлении.

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Несмотря на успехи в уходящем году, у Huawei были и ощутимые трудности, особенно с правительством США. В феврале американские спецслужбы посоветовали не покупать продукты Huawei из-за опасений шпионажа с их помощью в пользу Китая. В январе сотовый оператор AT&T вышел из сделки по продаже Mate 10 Pro, после чего Verizon поступила так же.

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Тем не менее, Huawei остаётся популярным выбором среди потребителей в Китае и Европе. Свыше 500 млн человек из более чем 170 стран используют смартфоны Huawei, согласно её собственной статистике. В последнем августовском финансовом отчёте компания повысила свой прогноз по продажам смартфонов со 180 млн единиц до 200 млн и заявила, что нацелена стать крупнейшим в мире поставщиком мобильных телефонов к концу 2019 года.

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Олег Писарев, Supreme2.Ru


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