ZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфона

Складные смартфоны, как ожидается, в ближайшем будущем станут новым трендом на рынке мобильных устройств. Согласно слухам, свои дебютные модели со складным экраном, вскоре представят компании Samsung и LG.

Компания ZTE тоже занимается подготовкой к производству складного смартфона. Об этом говорят две недавно опубликованные патентные заявки, в которых описывает складной смартфон.

Устройство имеет длинный дисплей с рамкой вверху, на которой размещены камера, сенсоры и разъём для наушников.



