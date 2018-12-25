ZTE присоединяется к гонке по созданию складного смартфона
Складные смартфоны, как ожидается, в ближайшем будущем станут новым трендом на рынке мобильных устройств. Согласно слухам, свои дебютные модели со складным экраном, вскоре представят компании Samsung и LG.
Компания ZTE тоже занимается подготовкой к производству складного смартфона. Об этом говорят две недавно опубликованные патентные заявки, в которых описывает складной смартфон.
Устройство имеет длинный дисплей с рамкой вверху, на которой размещены камера, сенсоры и разъём для наушников.
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Mobile
25.12.2018 00:55