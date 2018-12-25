Известны характеристики и дизайн смартфона Xiaomi Pocophone F2

В сеть выложили первые фотографии пока не анонсированного смартфона Xiaomi Pocophone F2, который гарантированно станет самым доступным флагманом 2019 года. Это прямой потомок актуального Xiaomi Pocophone F1, который продается миллионами, так как стоит очень дешево, но содержит топовую начинку.

В Xiaomi Pocophone F2, как можно видеть, нет нижней рамки, но есть верхняя – это своего рода перевернутый Xiaomi Mi Mix 2 образца 2017 года. Дизайн лицевой панели на любителя, а вот сзади все по классике, разве что можно упомянуть двухцветный пластик. Да, именно пластик – Xiaomi будет экономить на всем, чтобы выпустить этот смартфон по радикально низкой цене. В основу грядущего Xiaomi Pocophone F2 ляжет пока что самый крутой процессор на рынке – Qualcomm 855, у которого нет конкурентов по производительности.

К тому же, он поддерживает сотовые сети пятого поколения, так что вообще хорошо. Мобильник оснастят памятью 6 или 8 Гб RAM и 64, 128 или даже 256 Гб ROM, а его батарее получит емкость 3800 мАч. В бонус – сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лиц, прошивка Android 9.1 Pie и оболочка MIUI 10. На теперь самое важное – цена: в базовой комплектации Xiaomi Pocophone F2 при заказе из Китая станет вашим всего за 290 долларов США. Выгоднее просто не бывает.

Максим Мишенев, MobileDevice


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