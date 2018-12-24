iOS 12.1.2 «ломает» подключение к сотовой связи и Wi-Fi

На прошлой неделе (18 декабря) Apple выпустила iOS 12.1.2 с исправлениями ошибок активации eSIM на iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Также апдейт должен был исправить проблему, влияющую на сотовую связь в iPhone 2018 на территории Турции. Но вместо исправления соединения в одном регионе, последнее обновление iOS стало причиной проблем с сотовой связью по всему миру.

Многочисленные жалобы от владельцев «яблочных» гаджетов заполонили не только Твиттер, но и другие форумы. Согласно сообщениям пользователей, обновившись до версии 12.1.2, они не могут подключиться к сотовой связи. Также были замечены проблемы и с подключением к Wi Fi. Данная проблема затронула аппараты в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии.

Apple пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.