iOS 12.1.2 «ломает» подключение к сотовой связи и Wi-Fi

На прошлой неделе (18 декабря) Apple выпустила iOS 12.1.2 с исправлениями ошибок активации eSIM на iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Также апдейт должен был исправить проблему, влияющую на сотовую связь в iPhone 2018 на территории Турции. Но вместо исправления соединения в одном регионе, последнее обновление iOS стало причиной проблем с сотовой связью по всему миру.

iOS 12

Многочисленные жалобы от владельцев «яблочных» гаджетов заполонили не только Твиттер, но и другие форумы. Согласно сообщениям пользователей, обновившись до версии 12.1.2, они не могут подключиться к сотовой связи. Также были замечены проблемы и с подключением к Wi Fi. Данная проблема затронула аппараты в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии.

Apple пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Китайские сотовые операторы отключают 3GКитайские сотовые операторы отключают 3G
Сертификация подтвердила скорый релиз Nokia 9 PureViewСертификация подтвердила скорый релиз Nokia 9 PureView
Huawei P30 Pro с пятью камерами появился на рендерахHuawei P30 Pro с пятью камерами появился на рендерах
В 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого классаВ 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого класса
Планшет Honor Waterplay 8 с поддержкой LTE оценён в $250Планшет Honor Waterplay 8 с поддержкой LTE оценён в $250
Блок рекламы


Похожие новости
Модем MediaTek Helio M70 обеспечивает поддержку 5G-связиМодем MediaTek Helio M70 обеспечивает поддержку 5G-связи
В 33 странах мира средняя скорость 4G выше, чем Wi-FiВ 33 странах мира средняя скорость 4G выше, чем Wi-Fi
Новые iPhone проигрывают в скорости Wi-Fi старым моделям iPhone и SamsungНовые iPhone проигрывают в скорости Wi-Fi старым моделям iPhone и Samsung
Audi и Ericsson займутся внедрением 5G-связиAudi и Ericsson займутся внедрением 5G-связи
Intel приступила к производству чипов связи для iPhone 2018 годаIntel приступила к производству чипов связи для iPhone 2018 года
Гройсман раскритиковал качество 3G и поручил проверить операторов мобильной связиГройсман раскритиковал качество 3G и поручил проверить операторов мобильной связи
Жители Донецка сообщают о восстановлении связи "Vodafone"Жители Донецка сообщают о восстановлении связи "Vodafone"
Украинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4GУкраинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4G
Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связиВладельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи
По данным ОБСЕ в ОРДЛО зафиксировано ухудшение услуг мобильной связиПо данным ОБСЕ в ОРДЛО зафиксировано ухудшение услуг мобильной связи
Последние новости
Подгружаем последние новости