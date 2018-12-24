OnePlus 6T с 10 ГБ «оперативки» против iPhone XS Max: тест на скорость

OnePlus представила новую версию своего флагмана — OnePlus 6T McLaren Edition — ранее в этом месяце. Новый смартфон получил несколько отличный от обычного 6T дизайн, а также, в частности, больший объем оперативной памяти: 10 гигабайтов. Авторы YouTube-канала PhoneBuff решили сравнить в тесте на скорость новый OnePlus и флагманский смартфон Apple iPhone XS Max.

OnePlus 6T McLaren Edition оснащен чипсетом Snapdragon 845 и работает под управлением ОС Android 9.0, в то время как iPhone XS Max использует чипсет A12 Bionic, имеет четыре гигабайта оперативной памяти и работает на iOS 12.1.1. Как обычно, в первой части теста на смартфонах запускали одни и те же приложения, а во второй повторно открывали уже ранее запущенные программы (засекая при этом время).



