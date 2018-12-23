Apple ответила на обвинения в продаже «гнутых» iPad Pro

На прошедшей неделе Apple вызвала бурю негодования в сети своим заявлением касательно изгиба корпуса в некоторых iPad Pro и отказом в их замене.

iPad Pro 2018

После этого было опубликовано официальное письмо старшего вице-президента по аппаратному обеспечению Дэна Риччио, где было сказано, что новый планшет «превосходит самые высокие стандарты качества Apple в области дизайна и точности производства».

Погнутый iPad Pro
Погнутый iPad Pro
Погнутый iPad Pro

Согласно заявлению Дэна Риччио, новая версия iPad Pro получила плоскостность до 400 микрон, что больше аналогичного показателя предшественников. Таким образом Apple официально признали отклонение плоскостности корпуса iPad Pro менее 1 мм, которое должно сохранится в течение всего срока эксплуатации устройства и никак не повлияет на его функциональность и производительность.

Иными словами, по мнению Apple изгиб не является проблемой, что и послужило поводом столь бурной реакции обладателей iPad Pro, которые гнутся не в результате небрежной эксплуатации, а поставляются уже таковыми. Единственным выходом для купивших «гнутый» планшет является скорая замена на другой экземпляр ровно до тех пор, пока не попадется «ровный».


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