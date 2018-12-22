Apple выпустит новый iPad mini и 10-дюймовый iPad в 2019 году

Согласно отчету Macrumours, в первой половине следующего года компания Apple выпустит пятое поколение iPad mini.

Ещё в октябре текущего года аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что Apple работает над новой версией iPad mini с модернизированным процессором и более дешевым дисплеем. Массовое производство обновленного iPad mini стартует в конце нынешнего месяца.

Также источник утверждает, что во второй половине 2019 года Apple выпустит 10-дюймовый iPad , который придет на смену 9,7-дюймовому iPad . Предположительно, стоимость планшета составит $329.

Напомним, что четвертое поколение iPad mini вышло ещё в сентябре 2015 года. В марте прошлого года цена на данную модель была снижена. Версия с 128 ГБ памяти теперь составляет $399.