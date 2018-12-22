Microsoft разрабатывала кнопочный телефон с плиточным интерфейсом

Ресурс WindowsCentral опубликовал фотоснимки прототипа кнопочного телефона Microsoft . Над телефоном вели работу в 2015 году, поэтому оболочку копировали с только что вышедшей Windows 10 Mobile.

Главное меню выполнено в стиле обновленного меню «Пуск» из Windows 10 Mobile с настраиваемыми плитками. Помимо этого, из Windows 10 Mobile перекочевали приложения Outlook Mail и OneNote, а также системные звуки.

Прототип телефона выполнен в пластиковом корпусе и оснащен компактным 2,5-дюймовым дисплеем, 1,92-Мп основной камерой и аккумулятором ёмкостью 1200 мАч. Работа над устройством была прекращена ещё несколько лет назад, поэтому в продажу телефон с уникальным интерфейсом уже никогда не поступит.