Создатели AnTuTu призвали не сравнивать производительность Android-смартфонов с iPhone

Несколько дней назад компания Lenovo выпустила новый смартфон Z5 Pro GT. Новинка стала первым в мире гаджетом с чипсетом Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. В тестах AnTuTu на производительность аппарат набрал 368 480 баллов. Позади Lenovo Z5 Pro GT остались не только смартфоны, базирующиеся на Snapdragon 845 и Kirin 980, но и iPhone 2018 с чипсетом Apple A12.

Вскоре после выпуска Lenovo Z5 Pro, в китайской социальной сети Weibo AnTuTu подтвердил, что новинка действительно превосходит по производительности все известные флагманы. Но в бенчмарке также отметили, что оценка производительности Lenovo не может сравниваться с производительностью iPhone. Так как алгоритмы операционных систем Android и iOS отличаются.

Чем именно отличаются эти обе платформы – разработчики бенчмарка не пояснили. Но согласно позиции AnTuTu, корректно сравнивать можно лишь производительность смартфонов, работающих на одной ОС.