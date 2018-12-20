HTC перезапустит линейку смартфонов в 2019 году

Президент подразделения HTC Taiwan Даррен Чен, в своем интервью изданию Digitimes, поделился планами тайваньского производителя на следующий год.

После долгой череды неудач HTC надеется на улучшения в 2019 году. По словам Чена, HTC стремится к «перезагрузке» стратегии продаж, сосредоточившись на телефонах высокого и среднего уровня. Чен упомянул, что HTC U12 + продавался лучше, чем ожидалось, и HTC надеется и дальше развивать этот успех с аналогичными флагманскими девайсами в 2019 году.

Помимо этого, президент подразделения HTC Taiwan рассказал о блокчейн-смартфоне Exodus 1, выпущенном в декабре нынешнего года. Первая партия гаджетов была полностью распродана. Это побудило HTC наметить новую стратегию, которая предусматривает дальнейшее продвижение смартфонов с блокчейном.